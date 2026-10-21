Unifirst CorpShs Aktie
WKN: 867982 / ISIN: US9047081040
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21.10.2026 14:13:10
UniFirst Corp Profit Drops In Q4
(RTTNews) - UniFirst Corp (UNF) announced earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $34.73 million, or $1.90 per share. This compares with $41.03 million, or $2.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $645.01 million from $614.45 million last year.
UniFirst Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.73 Mln. vs. $41.03 Mln. last year. -EPS: $1.90 vs. $2.23 last year. -Revenue: $645.01 Mln vs. $614.45 Mln last year.
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