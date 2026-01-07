Unifirst CorpShs Aktie
WKN: 867982 / ISIN: US9047081040
|
07.01.2026 17:35:42
UniFirst Corp Reports Decline In Q1 Profit
(RTTNews) - UniFirst Corp (UNF) released earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $34.36 million, or $1.89 per share. This compares with $43.11 million, or $2.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $621.32 million from $604.91 million last year.
UniFirst Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.36 Mln. vs. $43.11 Mln. last year. -EPS: $1.89 vs. $2.31 last year. -Revenue: $621.32 Mln vs. $604.91 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $6.58 - $6.98 Full year revenue guidance: $2.475 - $2.495 Bln
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unifirst CorpShsmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Ausblick: Unifirst stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Unifirst mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Unifirst stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Unifirst gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)