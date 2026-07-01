UniFirst Corp Reveals Fall In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - UniFirst Corp (UNF) reported a profit for third quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $19.9 million, or $1.09 per share. This compares with $39.7 million, or $2.13 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 3.9% to $634.4 million from $610.8 million last year.

UniFirst Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.9 Mln. vs. $39.7 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $2.13 last year. -Revenue: $634.4 Mln vs. $610.8 Mln last year.