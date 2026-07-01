Unifirst CorpShs Aktie
WKN: 867982 / ISIN: US9047081040
|
01.07.2026 14:18:37
UniFirst Corp Reveals Fall In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - UniFirst Corp (UNF) reported a profit for third quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $19.9 million, or $1.09 per share. This compares with $39.7 million, or $2.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.9% to $634.4 million from $610.8 million last year.
UniFirst Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.9 Mln. vs. $39.7 Mln. last year. -EPS: $1.09 vs. $2.13 last year. -Revenue: $634.4 Mln vs. $610.8 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unifirst CorpShs
|
30.06.26
|Ausblick: Unifirst gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.03.26
|Ausblick: Unifirst präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.03.26
|Erste Schätzungen: Unifirst verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.01.26
|Ausblick: Unifirst stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)