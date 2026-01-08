Unifirst gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Unifirst veröffentlichte am 07.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 621,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unifirst 604,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at