Unifirst gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Unifirst hat sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 622,5 Millionen USD – ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unifirst 602,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at