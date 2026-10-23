|
23.10.2026 06:31:29
Unifirst stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Unifirst hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Unifirst 645,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 614,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,98 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,74 Prozent auf 2,52 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.