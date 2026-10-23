23.10.2026 06:31:29

Unifirst stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Unifirst hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Unifirst 645,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 614,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,98 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,74 Prozent auf 2,52 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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