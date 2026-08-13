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13.08.2026 06:31:29
Uniform Industrial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Uniform Industrial präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,23 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniform Industrial -0,650 TWD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 119,7 Millionen TWD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 141,9 Millionen TWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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