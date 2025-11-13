|
Uniform Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Uniform Industrial hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniform Industrial ein EPS von -0,060 TWD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Uniform Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 136,3 Millionen TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,7 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren, um 15,22 Prozent verringert.
