Uniform Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Uniform Industrial stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,26 TWD. Ein Jahr zuvor waren 0,150 TWD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Uniform Industrial 106,4 Millionen TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 136,9 Millionen TWD umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,090 TWD beziffert. Im Vorjahr waren 0,810 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Uniform Industrial im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 495,81 Millionen TWD im Vergleich zu 596,58 Millionen TWD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at