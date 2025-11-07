UNIFORM NEXT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UNIFORM NEXT hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 14,05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UNIFORM NEXT noch ein Gewinn pro Aktie von 5,37 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UNIFORM NEXT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at