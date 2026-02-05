UNIFORM NEXT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UNIFORM NEXT lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 16,51 JPY. Im letzten Jahr hatte UNIFORM NEXT einen Gewinn von 12,01 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,46 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 51,20 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UNIFORM NEXT 32,49 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,86 Milliarden JPY gegenüber 8,39 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

