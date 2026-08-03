UNIFORM NEXT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

UNIFORM NEXT lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,53 JPY gegenüber 20,73 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,84 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 29,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at