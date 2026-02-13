Unijolly Investments mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Unijolly Investments hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,02 INR gegenüber -32,540 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Unijolly Investments im vergangenen Quartal 1,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 352,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unijolly Investments 0,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at