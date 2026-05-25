25.05.2026 06:31:29

Unijolly Investments: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Unijolly Investments hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,44 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unijolly Investments noch ein Gewinn pro Aktie von -1,080 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen INR – ein Plus von 6500 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unijolly Investments 0,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Unijolly Investments vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,340 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -21,150 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1,41 Millionen INR, gegenüber 1,74 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 18,97 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen