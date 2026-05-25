Unijolly Investments: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Unijolly Investments hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,44 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unijolly Investments noch ein Gewinn pro Aktie von -1,080 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen INR – ein Plus von 6500 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unijolly Investments 0,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Unijolly Investments vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,340 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -21,150 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1,41 Millionen INR, gegenüber 1,74 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 18,97 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at