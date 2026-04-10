KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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10.04.2026 06:28:00
Uniklinik Leipzig bringt eigenes KI-Medizinprodukt in die Patientenversorgung
Universitätsklinikum Leipzig setzt mit „LAMPE“ auf ein eigenes KI-System, das Ärzten in Echtzeit bei Diagnosen und Therapien unterstützt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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