Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MZQ / ISIN: US9047678035

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Innovationszyklus 10.06.2026 13:20:00

Unilever-Aktie fest: Unilever nutzt KI zur Beschleunigung der Produktentwicklung

Unilever-Aktie fest: Unilever nutzt KI zur Beschleunigung der Produktentwicklung

Der Innovationszyklus von Unilever wird durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz drastisch verkürzt, wobei größere Marken überproportional von der neuen Technologie profitieren werden, sagte CEO Fernando Fernandez.

Früher habe es zwei bis drei Jahre gedauert, um Produkte auf den Markt zu bringen. Heute schaffe Unilever das in acht bis zehn Monaten, sagte Fernandez am Mittwoch auf dem WSJ Leadership Institute CEO Summit.

Vor fünf Jahren bestanden 80 Prozent der Laborarbeit aus physischer Arbeit, während heute 80 Prozent auf Modellierung entfallen, so der Manager. Mit mehr als 50 Millionen Datenpunkten aus Verbraucherlabordaten kann das Unternehmen laut Fernandez Tausende von Szenarien in Sekundenschnelle modellieren.

"Im Grunde genommen besteht die große Veränderung durch die KI darin, dass sie die Entdeckung unserer Marken und die Auswahl unserer Marken unterstützen wird", fügte Fernandez hinzu.

Der Schlüssel liege darin, im Vorfeld kräftig zu investieren, so der CEO.

Die Unilever-Aktie gewinnt in Amsterdam zeitweise 0,82 Prozent auf 50,05 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: JOHN THYS/AFP/Getty Images

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