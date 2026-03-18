Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|Abspaltung voraus?
|
18.03.2026 16:13:00
Unilever-Aktie im Minus: Möglichkeiten für Lebensmittel-Sparte werden ausgelotet
Vertreter des Unternehmens sprächen derzeit mit Beratern über die Möglichkeiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend und berief sich damit auf mit der Sache vertraute Personen. Diskutiert würde eine Trennung von der Sparte mit Marken wie Knorr, Pfanni und Mondamin oder einem Großteil davon. Allerdings seien die Beratungen noch in einem frühen Stadium. Wenn überhaupt, werde es nicht vor 2027 zu einem solchen Deal kommen.
Bei einer Trennung würde die Lebensmittelsparte voraussichtlich mit einem zweistelligen Milliardenbetrag bewertet, erfuhr Bloomberg von den Quellen. Es gebe jedoch noch keine Entscheidungen. Möglicherweise bleibe der Konzern auch in der bisherigen Form erhalten. Unilever wollte sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht zu dem Thema äußern.
Zu Unilever gehören neben den Lebensmittel-Marken auch Waschmittel wie Coral, außerdem Körperpflegemittel wie Axe-Deo, Signal-Zahncreme sowie Reiniger wie Viss und Domestos.
An der London Stock Exchange verliert die Unilever-Aktie zeitweise 3,04 Prozent auf 47,32 GBP.
/stw/tih
LONDON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JOHN THYS/AFP/Getty Images,Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com
Nachrichten zu Unilever PLC
|
18.03.26
|Unilever and Kraft Heinz held talks over food merger uniting ketchup and mayo (Financial Times)
|
18.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.03.26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18.03.26
|Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
18.03.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
18.03.26
|FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17.03.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)