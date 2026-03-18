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Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Abspaltung voraus? 18.03.2026 16:13:00

Unilever-Aktie im Minus: Möglichkeiten für Lebensmittel-Sparte werden ausgelotet

Unilever-Aktie im Minus: Möglichkeiten für Lebensmittel-Sparte werden ausgelotet

Der Konsumgüterkonzern Unilever will Insidern zufolge sein Geschäft mit Lebensmitteln abspalten.

Vertreter des Unternehmens sprächen derzeit mit Beratern über die Möglichkeiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend und berief sich damit auf mit der Sache vertraute Personen. Diskutiert würde eine Trennung von der Sparte mit Marken wie Knorr, Pfanni und Mondamin oder einem Großteil davon. Allerdings seien die Beratungen noch in einem frühen Stadium. Wenn überhaupt, werde es nicht vor 2027 zu einem solchen Deal kommen.

Bei einer Trennung würde die Lebensmittelsparte voraussichtlich mit einem zweistelligen Milliardenbetrag bewertet, erfuhr Bloomberg von den Quellen. Es gebe jedoch noch keine Entscheidungen. Möglicherweise bleibe der Konzern auch in der bisherigen Form erhalten. Unilever wollte sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht zu dem Thema äußern.

Zu Unilever gehören neben den Lebensmittel-Marken auch Waschmittel wie Coral, außerdem Körperpflegemittel wie Axe-Deo, Signal-Zahncreme sowie Reiniger wie Viss und Domestos.

An der London Stock Exchange verliert die Unilever-Aktie zeitweise 3,04 Prozent auf 47,32 GBP.

/stw/tih

LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: JOHN THYS/AFP/Getty Images,Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com

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