Unilever-Aktie im Plus: Konzernchef Jope möchte Ende 2023 gehen

Der bisherige Konzernchef Alan Jope wolle seinen Posten zum Ende des kommenden Jahres räumen und das Unternehmen verlassen, teilte Unilever am Montag in London mit. Das Unternehmen wolle nun sowohl in den eigenen Reihen als auch extern Ausschau nach einem Nachfolger halten.

Insgesamt arbeitete Jope bei Unilever nach eigenen Angaben mehr als 35 Jahre lang. 2019 war er dann zum Vorstandsvorsitzenden des Konzerns aufgestiegen.

In London kann die Unilever-Aktie zeitweise um 3,20 Prozent auf 41,56 Pfund ansteigen.

