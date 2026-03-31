Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41MZQ / ISIN: US9047678035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Strategiedeal 31.03.2026 09:33:00

Unilever-Aktie stärker: Konzern fokussiert sich stärker auf Beauty und Pflege

Unilever-Aktie stärker: Konzern fokussiert sich stärker auf Beauty und Pflege

Unilever treibt laut Bericht die Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit McCormick voran.

Unilever hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vereinbarung zur Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit dem US-Gewürzhersteller McCormick befinde. Durch diese Transaktion würde Unilever sein Geschäft auf die Bereiche Beauty, Körperpflege- und Haushaltsprodukte straffen.

Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.

An der London Stock Exchange zeigt sich die Unilever-Aktie zeitweise 0,71 Prozent höher bei 45,61 GBP. McCormick-Papiere gewannen nachbörslich an der NYSE 2,28 Prozent auf 54,95 US-Dollar.

DJG/DJN/uxd/ros

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Unilever-Aktie im Minus: Möglichkeiten für Lebensmittel-Sparte werden ausgelotet
Hinter verschlossenen Türen: Fusionspläne bei Kraft Heinz und Unilever - Aktien tiefer
Unilever-Aktie steigt: Übernahmegerüchte um Foods-Geschäft sorgen für Bewegung

Bildquelle: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Unilever PLC (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever PLC (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC (spons. ADRs) 52,50 0,96% Unilever PLC (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX mit Verlusten -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen