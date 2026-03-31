Unilever Aktie
WKN DE: A41MZQ / ISIN: US9047678035
|Strategiedeal
|
31.03.2026 09:33:00
Unilever-Aktie stärker: Konzern fokussiert sich stärker auf Beauty und Pflege
Unilever hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vereinbarung zur Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit dem US-Gewürzhersteller McCormick befinde. Durch diese Transaktion würde Unilever sein Geschäft auf die Bereiche Beauty, Körperpflege- und Haushaltsprodukte straffen.
Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.An der London Stock Exchange zeigt sich die Unilever-Aktie zeitweise 0,71 Prozent höher bei 45,61 GBP. McCormick-Papiere gewannen nachbörslich an der NYSE 2,28 Prozent auf 54,95 US-Dollar.
DJG/DJN/uxd/ros
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Unilever PLC (spons. ADRs)
|
20.03.26
|Unilever-Aktie steigt: Übernahmegerüchte um Foods-Geschäft sorgen für Bewegung (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC (spons. ADRs)
|52,50
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX mit Verlusten -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.