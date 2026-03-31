Unilever Aktie
WKN DE: A41MZQ / ISIN: US9047678035
|Strategiedeal
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31.03.2026 10:43:00
Unilever-Aktie stärker: Konzern fokussiert sich stärker auf Beauty und Pflege - Einstellungsstopp wegen Naost-Konflikt
Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.
Unilever verhängt wegen Iran-Krieg Einstellungsstopp
Unilever verhängt wegen Iran-Krieg Einstellungsstopp
Unilever hat wegen des Iran-Kriegs einen Einstellungsstopp verhängt. Der Konsumgüterkonzern erklärte, sich aufgrund des unsicheren externen Umfelds dazu entschlossen zu haben, Einstellungen vorübergehend zu pausieren. "Wir bleiben ein agiles Unternehmen und werden unsere Pläne bei Bedarf immer anpassen", so ein Sprecher in einer Stellungnahme.
Trump äußert Bereitschaft, Iran-Krieg ohne Hormus-Öffnung zu beenden
US-Präsident Trump hat seinen Beratern mitgeteilt, dass er bereit sei, die US-Militärkampagne gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormus weitgehend geschlossen bleibe. Dies sagten Vertreter der US-Regierung. Sollte es zu einem solchen Schritt kommen, dürfte sich die feste Kontrolle Teherans über die Wasserstraße verlängern, während sich eine komplexe Operation zu deren Wiedereröffnung auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt.
An der London Stock Exchange zeigt sich die Unilever-Aktie zeitweise 0,74 Prozent höher bei 45,62 GBP. McCormick-Papiere gewinnen vorbörslich an der NYSE zeitweise 3,67 Prozent auf 55,69 US-Dollar.
DJG/DJN/uxd/ros
DOW JONES
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