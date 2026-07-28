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Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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Zuversichtlicher für 2026 28.07.2026 11:25:08

Unilever-Aktie zieht an - Umsatzsteigerung überzeigt Anleger

Unilever-Aktie zieht an - Umsatzsteigerung überzeigt Anleger

Die Aktien von Unilever haben am Dienstag infolge einer überraschend starken Umsatzentwicklung im zweiten Quartal zum Befreiungsschlag angesetzt.

In London steigt die Aktie zeitweise um 6,44 Prozent auf 4.925 Pence.

Der Konsumgüter- und Lebensmittelkonzern wurde nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr zuversichtlicher für 2026. Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan lobte die aktuellen Zahlen: Die Stärke des Kerngeschäfts sollte eine Neubewertung der Aktien vorantreiben. Für die Barclays-Experten um Warren Ackerman sind die "hervorragenden Ergebnisse" ein Beleg dafür, dass Unilever stärker wachsen könne als die Konkurrenz.

Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmaß des Wachstums überrasche.

Der Konsumgüter- und Lebensmittelkonzern wurde nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr zuversichtlicher für 2026. Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan lobte die aktuellen Zahlen: Die Stärke des Kerngeschäfts sollte eine Neubewertung der Aktien vorantreiben. Für die Barclays-Experten um Warren Ackerman sind die "hervorragenden Ergebnisse" ein Beleg dafür, dass Unilever stärker wachsen könne als die Konkurrenz.

Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmaß des Wachstums überrasche.

Unilever steigert Umsatz und operativen Gewinn - Optimistischer für Jahresziele

Der Konsumgüterkonzern Unilever hat im ersten Halbjahr von einer anziehenden Nachfrage profitiert und wird nun für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten zwar nominal um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 25,6 Milliarden Euro, organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - kletterten die Erlöse aber um 4,8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei erhöhten sich die Verkaufsmengen um 4,2 Prozent und die Preise um 0,6 Prozent.

Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan lobte die aktuellen Zahlen: Die Stärke des Kerngeschäfts sollte eine Neubewertung der Aktien vorantreiben. Für die Barclays-Experten um Warren Ackerman sind die "hervorragenden Ergebnisse" ein Beleg dafür, dass Unilever stärker wachsen könne als die Konkurrenz. Zudem sei zwar eine Geschäftsbeschleunigung in den Schwellenländern erwartet worden, doch das Ausmaß des Wachstums überrasche.

Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich den Angaben zufolge im ersten Halbjahr um 0,9 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Die entsprechende operative Marge stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent, was leicht über den Markterwartungen liegt.

Für das laufende Jahr hob der Hersteller von Marken wie Pfanni-Knödeln, Signal-Zahnpasta und Coral-Waschmittel seine Ziele etwas an: So peilt das Management nun ein organisches Umsatzwachstum innerhalb der langfristigen Zielbandbreite von vier bis sechs Prozent an. Bisher lag die Erwartung beim unteren Ende der Spanne. Die bereinigte operative Marge soll sich gegenüber dem Vorjahreswert von 20 Prozent weiter moderat verbessern.

/mis/zb

LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com

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