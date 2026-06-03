Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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03.06.2026 12:43:56
Unilever CEO defends food deal saying staff ‘not paid to be lazy’
Fernando Fernández argues $66bn combination of its food business with McCormick is right step despite upheavalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Unilever PLC
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12:43
|Unilever CEO defends food deal saying staff ‘not paid to be lazy’ (Financial Times)
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12:27
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
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10:03
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Unilever von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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09:28
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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02.06.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever auf 'Outperform' - Ziel 5800 Pence (dpa-AFX)
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29.05.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
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29.05.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
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27.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)