Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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20.03.2026 09:00:58
Unilever in talks to sell food division to spice and sauce maker McCormick
Consumer goods giant considers offloading unit worth tens of billions of dollars as it pivots to beauty and personal careWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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