Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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20.03.2026 00:57:46
Unilever in talks to separate food business and combine it with McCormick: WSJ
UNILEVER is in talks to separate its food business and combine it with spice maker McCormick, the Wall Street Journal reported on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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