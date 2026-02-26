|
26.02.2026 06:31:29
Unilever Pakistan Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Unilever Pakistan Foods hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 216,07 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 242,15 PKR je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unilever Pakistan Foods im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,49 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 934,00 PKR gegenüber 1094,92 PKR je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Unilever Pakistan Foods im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,57 Milliarden PKR. Im Vorjahr waren 33,71 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
