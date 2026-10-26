Unilever Pakistan Foods stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Unilever Pakistan Foods hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 312,31 PKR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 233,08 PKR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 12,35 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Unilever Pakistan Foods 10,49 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at