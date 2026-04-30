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30.04.2026 06:31:29
Unilever Pakistan Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Unilever Pakistan Foods stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 331,01 PKR. Im Vorjahresviertel hatte Unilever Pakistan Foods 262,60 PKR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 13,19 Milliarden PKR gegenüber 10,47 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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