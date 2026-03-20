Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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20.03.2026 13:48:22
Unilever Plots Massive Breakup, Eyes Food Spin-Off Deal With McCormick
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