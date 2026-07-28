Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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28.07.2026 11:23:31
Unilever reports best quarterly volumes in over a decade, upgrades annual forecast
It now expects underlying sales growth for 2026 to be within its multi-year forecast of 4%-6%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Unilever PLC
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17:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
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17:58
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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15:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 klettert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 klettert mittags (finanzen.at)
|
10:01
|WDH: Unilever steigert Umsatz und operativen Gewinn - etwas optimistischer (dpa-AFX)
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09:46
|Unilever steigert Umsatz und operativen Gewinn - Optimistischer für Jahresziele (dpa-AFX)
Analysen zu Unilever PLC
|16:34
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|16:34
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:05
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|12:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:22
|Unilever Sell
|UBS AG
|06.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:34
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|58,49
|9,25%
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