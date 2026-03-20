Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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20.03.2026 13:31:00

Unilever shift to beauty proceeds with talks to sell division that sells mayonnaise and Marmite

The consumer-goods company has been making efforts to focus on its beauty and well-being productsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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