Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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03.11.2026 18:03:51
Unilever to cut €1bn in costs after food spin-off
FTSE 100 group seeks to convince investors it is primed for growth following sale of slower-growth divisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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