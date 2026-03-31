Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
|
31.03.2026 06:56:00
Unilever verhängt wegen Iran-Krieg globalen Einstellungsstopp
Der Irankrieg hat schwere Verwerfungen im Welthandel hervorgerufen. Der britische Unilever-Konzern war zuvor schon nicht in Bestform – jetzt sind umfangreiche Sparmaßnahmen nötig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever PLC
|
10:57
|Konsumgüterkonzern Unilever verhängt Einstellungsstopp (dpa-AFX)
|
08:47
|McCormick und Unilever sprechen weiterhin: Milliarden für Lebensmittelgeschäft (dpa-AFX)
|
06:56
|Unilever verhängt wegen Iran-Krieg globalen Einstellungsstopp (Spiegel Online)
|
27.03.26
|Musks X scheitert mit Klage gegen abtrünnige Werbekunden (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
25.03.26
|Optimismus in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|09:55
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|52,84
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX dreht in die Gewinnzone -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.