Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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31.03.2026 06:56:00

Unilever verhängt wegen Iran-Krieg globalen Einstellungsstopp

Der Irankrieg hat schwere Verwerfungen im Welthandel hervorgerufen. Der britische Unilever-Konzern war zuvor schon nicht in Bestform – jetzt sind umfangreiche Sparmaßnahmen nötig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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