Unimech Aerospace and Manufacturing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Unimech Aerospace and Manufacturing lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 6,24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unimech Aerospace and Manufacturing 3,08 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Unimech Aerospace and Manufacturing im vergangenen Quartal 1,23 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 98,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unimech Aerospace and Manufacturing 619,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at