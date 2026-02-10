Unimode Overseas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Unimode Overseas hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,89 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unimode Overseas 0,040 INR je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at