10.02.2026 06:31:29
Unimode Overseas gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Unimode Overseas hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,89 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unimode Overseas 0,040 INR je Aktie verdient.
