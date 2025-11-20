UNIMOT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UNIMOT veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,10 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,510 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,72 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UNIMOT 3,65 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at