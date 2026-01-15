Union Bank Of India Dematerialised: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Union Bank Of India Dematerialised hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 6,65 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Union Bank Of India Dematerialised noch ein Gewinn pro Aktie von 6,06 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Union Bank Of India Dematerialised mit einem Umsatz von insgesamt 320,02 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,80 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,39 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 136,58 Milliarden INR geschätzt worden.

