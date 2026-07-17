Union Bank Of India Dematerialised verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Union Bank Of India Dematerialised hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 7,39 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Union Bank Of India Dematerialised noch ein Gewinn pro Aktie von 5,80 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 326,60 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 323,44 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,86 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 144,59 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at