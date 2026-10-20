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20.10.2026 06:31:29
Union Bank Of India Dematerialised zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Union Bank Of India Dematerialised hat am 19.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,57 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 334,71 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 322,15 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 6,16 INR sowie einem Umsatz von 146,04 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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