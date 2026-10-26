Union Bank Of The Philippines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Union Bank Of The Philippines hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,92 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,970 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Union Bank Of The Philippines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,34 Milliarden PHP im Vergleich zu 25,61 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at