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29.04.2026 06:31:29
Union Bank Of The Philippines gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Union Bank Of The Philippines präsentierte am 26.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 1,16 PHP gegenüber 0,420 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.
Union Bank Of The Philippines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,18 Milliarden PHP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,84 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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