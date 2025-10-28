|
28.10.2025 06:31:28
Union Bank Of The Philippines legte Quartalsergebnis vor
Union Bank Of The Philippines veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 PHP gegenüber 1,04 PHP im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 25,61 Milliarden PHP – eine Minderung von 4,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 26,87 Milliarden PHP eingefahren.
Redaktion finanzen.at
