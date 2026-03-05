Union Bank Of The Philippines präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Union Bank Of The Philippines hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Union Bank Of The Philippines mit einem Umsatz von insgesamt 27,53 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,70 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,00 PHP beziffert. Im Vorjahr hatten 3,75 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,25 Prozent auf 103,38 Milliarden PHP. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 101,05 Milliarden PHP gelegen.

Redaktion finanzen.at