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29.07.2026 06:31:29
Union Bank Of The Philippines präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Union Bank Of The Philippines hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 PHP. Im Vorjahresviertel hatte Union Bank Of The Philippines 0,540 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,83 Prozent zurück. Hier wurden 25,15 Milliarden PHP gegenüber 25,36 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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