Union Bankshares gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Union Bankshares präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,5 Millionen USD – ein Plus von 9,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Union Bankshares 20,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 87,30 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 77,94 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at