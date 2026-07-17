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17.07.2026 06:31:29
Union Bankshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Union Bankshares hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Auf der Umsatzseite hat Union Bankshares im vergangenen Quartal 20,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Union Bankshares 21,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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