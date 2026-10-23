Union Bankshares präsentierte Quartalsergebnisse

Union Bankshares hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,29 Prozent auf 20,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at