Union fordert Einparungen und Entlastungen

BERLIN (Dow Jones)--Die Unionsfraktion hat nach Abschluss der Beratungen zum Bundeshaushalt 2022 im Bundestagshaushaltsausschuss Einsparungen im Haushalt und Entlastungen für die Bevölkerung gefordert. "Gerade vor dem Hintergrund der Mai-Steuerschätzung und prognostizierten gesamtstaatlichen Steuermehreinnahmen von 220 Milliarden Euro im Zeitraum 2022 bis 2026 sollten weitere Entlastungsmaßnahmen ergriffen werden", erklärte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Christian Haase. "Bevor wieder Geld für fragwürdige Programme ausgegeben wird, sind Bürger und Unternehmen gezielt zu entlasten."

Angesichts bestehender Ausgabenreste von 5 Milliarden Euro im Verkehrsbereich halte es die Union ebenfalls für nicht notwendig, "eine schuldenfinanzierte Rabattaktion" mit dem 9-Euro-Ticket in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zu initiieren. Vorschläge der Union sehen laut Haase hingegen ein "Entlastungspaket" von gut 40 Milliarden Euro vor. Unter anderem solle der Solidaritätszuschlag vollständig abgeschafft werden. Vorgesehen ist den Angaben zufolge unter anderem im Gegenzug eine pauschale Stelleneinsparung von 1 Prozent in der Bundesverwaltung und ein Einstieg in den Abbau von Ausgabenresten in den Ministerien, die mittlerweile bei rund 20 Milliarden Euro lägen.

Der Haushaltsausschuss hatte den Budgetplan für 2022 in seiner Bereinigungssitzung in der Nacht zum Freitag beschlossen. Der Bund nimmt demnach in diesem Jahr rund 139 Milliarden Euro an neuen Schulden auf. Die Gesamtausgaben des Bundes summieren sich nun auf 496 Milliarden Euro und damit rund 12 Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf zunächst vorgesehen. Allein das Gesundheitsministerium erhielt 11,8 Milliarden Euro mehr. Die haushaltspolitischen Sprecher der Ampel-Koalition, Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP) hatten dazu erklärt, die Beratungen hätten im Zeichen von "großen, globalen Krisen" gestanden.

