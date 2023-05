Union fordert von Habeck die Entlassung von Staatssekretär Graichen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Unionsparteien haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneut zur Entlassung seines Staatssekretärs Patrick Graichen aufgefordert. Gitta Connemann (CDU), Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, sagte im ARD-Morgenmagazin, dass es bei Graichen nicht um ein einzelnes Fehlverhalten gehe, wie etwa um die Bestellung seines Trauzeugen Michael Schäfer zum Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur (Dena), sondern dass Graichens Fehlverhalten Methode habe.

"Robert Habeck muss Führung übernehmen in seinem Haus, er muss Patrick Graichen entlassen. Denn inzwischen geht es um die Frage, wer führt das Haus, wer hat noch Einfluss in dem Haus. Das Haus wird gelähmt in massiver Art und Weise", sagte Connemann.

Diese Lähmung habe sich am Freitag gezeigt, als das Ministerium ein Konzept für die Einführung eines Industriestrompreises präsentierte. "Herr Graichen und Herr Habeck legen ein Konzept vor, das nach zwei Stunden schon wieder kassiert wird. Es gibt keine Absprachen mehr innerhalb der Ampel. Das lähmt den ganzen Standort", kritisierte Connemann.

Abgesehen von der Besetzung des Dena-Postens mit Graichens Trauzeugen seien im Ministerium Referatsposten ohne Ausschreibung vergeben worden, Graichen habe versucht, über 60 Mitarbeiter der Dena am Haushaltsauschuss vorbei im Ministerium quasi als Zeitarbeiter einzusetzen. Außerdem sitze Graichens Schwester Verena Graichen im Nationalen Wasserstoffrat der Bundesregierung, kritisierte Connemann. "Die Brandmauern halten nicht. Das Schlimme ist, dass Herr Graichen kein Gefühl dafür hat und jeden Tag Vorwürfe aufpoppen", sagte Connemann.

CDU und CSU fordern Konsequenzen

Auch der CDU-Abgeordnete Tilman Kuban forderte weitere Aufklärung über Interessenskonflikte im Wirtschaftsministerium und mahnte von Habeck personelle Konsequenzen an. "Ich bin mir sicher, dass er Staatssekretär Patrick Graichen entlassen wird, sollten die im Raum stehenden Anschuldigungen zutreffen, um die Reputation des Ministeriums nicht zu gefährden", sagte Kuban der Augsburger Allgemeinen Zeitung.

Am Wochenende hatte auch CSU-Chef Markus Söder Habeck aufgefordert, Graichen zu entlassen. Die Unionsfraktion will Graichen am Mittwoch zu einer Sondersitzung des Wirtschaftsausschuss des Bundestags vorladen.

Habeck und Grünen-Vorsitzende stützen Graichen

Die Grünen-Spitze stellte sich nach den Vorwürfen der Vetternwirtschaft allerdings erneut hinter Graichen. Habeck sagte am Wochenende im Deutschlandfunk, die Personalentscheidung Graichens bei der Dena sei ein Fehler gewesen, der benannt worden sei und jetzt korrigiert werde. "Ich möchte gerne ein Politiker sein, der Fehler zugibt", sagte Habeck. Das fordere er auch von seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen und seinen Staatssekretären.

Der Dena-Aufsichtsrat hatte zuvor am Freitag beschlossen, den Chefposten neu auszuschreiben. Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang signalisierte am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD Unterstützung für Habeck und Graichen. Das Wichtige sei, dass "man zu Fehlern steht, dass man sie korrigiert und sich ganz klar an den Compliance-Regeln hält", sagte Lang.

