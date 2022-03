Union: Geflüchtete Frauen sollen in qualifizierten Berufen ankommen

BERLIN (dpa-AFX) - Für eine raschere Integration ukrainischer Flüchtlinge auf dem deutschen Arbeitsmarkt dringt die Union im Bundestag auf eine zügige Anerkennung von Qualifikationen. "Ich fordere die zeitlich befristete Aussetzung der Einzelfall-Prüfung bei der Anerkennung von ausgewählten Berufen", sagte die CDU-Sozial- und Arbeitsmarktpolitikerin Mareike Lotte Wulf am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. So müsse etwa bei Pflege- und erzieherischen Berufen an die Stelle von Einzelfall-Prüfungen eine befristete, bundesweit einheitliche Anerkennung treten.

Sichergestellt werden müsse, "dass gerade die Frauen, die zu uns kommen, in qualifizierten Berufen ankommen können und nicht in Helfertätigkeiten". Wulf sprach sich dafür aus, dass der Bund Anpassungsqualifizierungen mit Sprachvermittlung finanziert. Die Geflüchteten bräuchten in erster Linie Schutz, aber auch Perspektiven./bw/DP/mis