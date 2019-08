Union hält an schwarzer Null beim Klimaschutz fest

BERLIN/DRESDEN (Dow Jones)--Die Union hat kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg eine weitere Schuldenaufnahme zur Finanzierung des Klimaschutzes ausgeschlossen. Es sei die "einhellige Meinung beider Präsidien, dass die schwarze Null" stehe, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einer zweitägigen Klausurtagung von CDU und CSU im sächsischen Dresden. Dies sei "ein unabdingbares Prinzip", von dem die Schwesterparteien "nicht abweichen wollen", so die Bundesvorsitzende und Verteidigungsministerin. Die Grünen hatten zuvor gefordert, die strikten Haushaltsvorgaben aufzuweichen und massiv in den Klimaschutz zu investieren.

Um die Klimaziele zu erreichen, sollte die Union verstärkt auf Innovationen setzen, forderte CSU-Chef Markus Söder. "Deutschland kann bei Clean Tech einen Beitrag leisten." Statt neuer Verbote brauche es Entlastungen bei der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, bei der Stromsteuer und Verbesserungen bei der Pendlerpauschale, so Söder.

Dagegen hatte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt eine Abkehr von der schwarzen Null gefordert. Angesichts von Nullzinsen und einem Investitionsstau von Hunderten Milliarden Euro gebe es jetzt "die Pflicht, heute in die Zukunft zu investieren, weil sonst meine Enkel später ein Vielfaches dessen berappen müssen, was uns Investitionen heute kosten", sagte sie der Passauer Neuen Presse (Montagsausgabe).

Der Bundesvorstand der Grünen war parallel zu den Präsidien der beiden Unionspartein auch in Dresden zu seiner Klausur zusammengekommen. In Sachsen und Brandenburg werden am kommenden Sonntag (1. September) neue Landtage gewählt.

